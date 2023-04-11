Генпрокуратуру попросили возбудить дело о госизмене против Ахеджаковой

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой признать народную артистку России Лию Ахеджакову иноагентом, а также возбудить в отношении нее три уголовных дела, в том числе по статье о госизмене. Об этом говорится в обращении, которое есть в распоряжении ТАСС.

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"Просим вас поручить уполномоченным органам провести проверку и привлечь Лию Меджидовну Ахеджакову к уголовной ответственности за совершение преступлений, предусмотренных ст. 275 ("Государственная измена"), 280.3 ("Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ") и 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды")", - сказано в письме.

Также Бородин просит Генпрокуратуру рассмотреть вопрос о признании народной артистки иноагентом и лишить наград и почетных званий после ее высказываний о политике РФ по демилитаризации и денацификации Украины. В обращении сказано, что Ахеджакова, лишившись работы в театре "Современник" за свои проукраинские высказывания и поступки, проживая в России, постоянно дает интервью украинским телеканалам, в одном из которых открыто желает Украине победы. В соцсети она сообщает, что деньгами поддержала украинскую армию и призывала других поступить так же.

Лия Ахеджакова - актриса театра и кино, народная артистка РФ. Она родилась 9 июля 1938 года в Днепропетровске (Украинская ССР). С 1977 года служила в "Современнике". Актриса широко известна по ролям в картинах Эльдара Рязанова "Ирония судьбы", "Служебный роман", "Гараж", "Старые клячи", "Небеса обетованные", а также "Двадцать дней без войны" Алексея Германа и "Москва слезам не верит Владимира Меньшова.