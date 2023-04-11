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Лондон опроверг данные о «почти сбитом» российским Су-27 британском самолете

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В Минобороны Великобритании назвали недостоверными данные из просочившихся секретных документов Пентагона о том, что российский истребитель Су-27 «почти сбил» разведывательный самолет британских ВВС RC-135 Rivet Joint в 2022 году. Об этом пишет The Financial Times.

«Эти сообщения содержат неточности и не отражают того, что произошло в международном воздушном пространстве над Черным морем», - пояснил источник издания.

Глава ВТБ призвал перезапустить приватизацию

Экономическое противостояние с Западом на фоне беспрецедентных санкций не закончится «ни завтра, ни через пять лет», российской экономике для развития необходимо перезапустить приватизацию и смелее использовать финансовые резервы и государственный долг. Об этом в своей колонке для РБК заявил глава ВТБ Андрей Костин.

«Передача госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях — инструмент, уже неоднократно доказавший свою эффективность. Отечественный бизнес накопил значительный инвестиционный потенциал», - уверен Костин.

Израиль не намерен поставлять оружие Киеву

Израиль не собирается вести военное сотрудничество с Украиной и поставлять туда оружие. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет телеканал I24news.

Таким образом он прокомментировал просочившиеся в Интернет секретные документы Пентагона. По словам Нетаньяху, он не знает, откуда взялось сообщение о том, что Израиль рассматривает возможность отправки «смертоносной помощи» Украине.

Таксисты просят ввести мораторий на обязательные медосмотры

Таксисты просят ввести трехлетний мораторий на предрейсовый и послерейсовый медицинские осмотры, которые станут обязательными с 1 сентября. Как сообщает газета «Известия», с такой инициативой в Минтранс обратилась организация «Объединение самозанятых России», в которой состоит порядка 30 тысяч перевозчиков.

Как отмечает объединение, проводить регулярные медосмотры сложно из-за необходимой инфраструктуры. В частности, в стране не хватает пунктов медицинского осмотра, которые работают круглосуточно и принимают таксистов. Как считает глава организации самозанятых Игорь Жмакин, 1 сентября отрасль «просто встанет», поскольку водители не смогут получить необходимую справку перед выходом на работу. Схожая ситуация складывается и с техническими осмотрами — достаточного количества круглосуточно работающих пунктов в регионах нет.

Как отметил глава комитета Госдумы по труду и социальной защите Ярослав Нилов, таксистам необходимо помочь в организации необходимой инфраструктуры. Однако три года, по его мнению, слишком большой срок для этого. Глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев считает, что никакой специальной инфраструктуры для выполнения закона не нужно. Самозанятые смогут прикрепиться к какой-нибудь организации, которая предоставит возможность проходить медосмотры, а таксопарки — закупить медицинское оборудование.

Правозащитники обвинили Белый дом в злоупотреблении полномочиями в отношении Трампа

Американская правозащитная организация America First Legal заявила о том, что Белый дом злоупотребил полномочиями и скрыл свою истинную роль в обысках в имении бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом говорится заявлении на сайте организации.

Правозащитники отметили, что провели собственное расследование по поводу обысков ФБР в поместье Мар-а-Лаго и выяснили, что «Белый дом и Министерство юстиции координировали свои действия, чтобы получить записи Трампа и, возможно, создать предлог для рейда правоохранительных органов».