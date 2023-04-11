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9 минут назад

Пока вы спали: Лондон об "инциденте" с российским Су-27 и призыв перезапустить приватизацию

Алиса Селезнёва

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Лондон опроверг данные о «почти сбитом» российским Су-27 британском самолете

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В Минобороны Великобритании назвали недостоверными данные из просочившихся секретных документов Пентагона о том, что российский истребитель Су-27 «почти сбил» разведывательный самолет британских ВВС RC-135 Rivet Joint в 2022 году. Об этом пишет The Financial Times.

«Эти сообщения содержат неточности и не отражают того, что произошло в международном воздушном пространстве над Черным морем», - пояснил источник издания.

Глава ВТБ призвал перезапустить приватизацию

Экономическое противостояние с Западом на фоне беспрецедентных санкций не закончится «ни завтра, ни через пять лет», российской экономике для развития необходимо перезапустить приватизацию и смелее использовать финансовые резервы и государственный долг. Об этом в своей колонке для РБК заявил глава ВТБ Андрей Костин.

«Передача госсобственности в частные руки на прозрачных и рыночных условиях — инструмент, уже неоднократно доказавший свою эффективность. Отечественный бизнес накопил значительный инвестиционный потенциал», - уверен Костин.

Израиль не намерен поставлять оружие Киеву

Израиль не собирается вести военное сотрудничество с Украиной и поставлять туда оружие. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет телеканал I24news.

Таким образом он прокомментировал просочившиеся в Интернет секретные документы Пентагона. По словам Нетаньяху, он не знает, откуда взялось сообщение о том, что Израиль рассматривает возможность отправки «смертоносной помощи» Украине.

Таксисты просят ввести мораторий на обязательные медосмотры

Таксисты просят ввести трехлетний мораторий на предрейсовый и послерейсовый медицинские осмотры, которые станут обязательными с 1 сентября. Как сообщает газета «Известия», с такой инициативой в Минтранс обратилась организация «Объединение самозанятых России», в которой состоит порядка 30 тысяч перевозчиков.

Как отмечает объединение, проводить регулярные медосмотры сложно из-за необходимой инфраструктуры. В частности, в стране не хватает пунктов медицинского осмотра, которые работают круглосуточно и принимают таксистов. Как считает глава организации самозанятых Игорь Жмакин, 1 сентября отрасль «просто встанет», поскольку водители не смогут получить необходимую справку перед выходом на работу. Схожая ситуация складывается и с техническими осмотрами — достаточного количества круглосуточно работающих пунктов в регионах нет.

Как отметил глава комитета Госдумы по труду и социальной защите Ярослав Нилов, таксистам необходимо помочь в организации необходимой инфраструктуры. Однако три года, по его мнению, слишком большой срок для этого. Глава комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев считает, что никакой специальной инфраструктуры для выполнения закона не нужно. Самозанятые смогут прикрепиться к какой-нибудь организации, которая предоставит возможность проходить медосмотры, а таксопарки — закупить медицинское оборудование.

Правозащитники обвинили Белый дом в злоупотреблении полномочиями в отношении Трампа

Американская правозащитная организация America First Legal заявила о том, что Белый дом злоупотребил полномочиями и скрыл свою истинную роль в обысках в имении бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом говорится заявлении на сайте организации.

Правозащитники отметили, что провели собственное расследование по поводу обысков ФБР в поместье Мар-а-Лаго и выяснили, что «Белый дом и Министерство юстиции координировали свои действия, чтобы получить записи Трампа и, возможно, создать предлог для рейда правоохранительных органов».

«Предоставление документов Министерству юстиции для целей уголовного расследования не является «текущим делом» Белого дома и незаконно», - уверены в организации.

Общество,Евгений Москвичев,Андрей Костин,Ярослав Нилов,Биньямин Нетаньяху,Дональд Трамп,Минтранс РФ,Банк ВТБ,Госдума,Пентагон,ФБР,
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