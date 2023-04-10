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В Госдуму внесли законопроект о понятии "мед"

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Группа парламентариев внесла на рассмотрение в Госдуму проект о законодательном закреплении понятия «мед». Об этом пишет РИА «Новости».

В Госдуму внесли законопроект о понятии "мед"
© РИА Новости

Авторами документа являются сенаторы Александр Двойных, Сергей Митин и депутат Владимир Кашин (КПРФ).

Выдвинутая парламентариями инициатива предполагает внесение поправок в статью 2 ФЗ «О пчеловодстве в Российской Федерации».

По мнению политиков, под медом следует понимать природный сладкий продукт, который пчелы «собирают, складывают в ячейки сотов, обезвоживают, накапливают и оставляют в сотах для созревания».

Законопроект также конкретизирует такое понятие, как «продукция пчеловодства». К ней будет относиться мед, прополис, перга, пчелиный яд.

Руководитель НСП Арнольд Бутов пояснил, что добросовестные пчеловоды не пострадают от нововведений, сообщает «Парламентская газета».

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