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57 минут назад

«Личная выходка»: в московской буддистской общине шокированы Далай-ламой

News.ru

В буддизме не практикуются поцелуи с языком с детьми, заявил в беседе с NEWS.ru постоянный представитель Буддийской традиционной Сангхи России в Москве Андрей Бальжиров. Таким образом он отреагировал на новость о том, что Далай-лама XIV поцеловал мальчика и попросил его «пососать язык». По его словам, он был шокирован от услышанного.

У нас такой традиции нет, я, конечно, шокирован. В буддизме такое не практикуется, это его личная выходка. Это просто неэтично, тем более для такого человека, — сказал Бальжиров.

Инцидент произошел в индийском городе Дхарамсале в конце февраля, когда Далай-лама XIV приветствовал послушников, окончивших курсы. Один из мальчиков подошел к нему с просьбой обнять. Наставник поцеловал мальчика в губы, высунул язык и попросил его «пососать». Видео, распространившееся в соцсетях, вызвало негодование пользователей.

Представители Далай-ламы прокомментировали инцидент с мальчиком

Позднее Далай-лама XIV извинился за то, что поцеловал мальчика и попросил его «пососать язык». В офисе далай-ламы сообщили, что он «невинно и игриво дразнит людей, которых встречает».

Общество,Видео,Андрей Бальжиров,
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