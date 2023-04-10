В буддизме не практикуются поцелуи с языком с детьми, заявил в беседе с NEWS.ru постоянный представитель Буддийской традиционной Сангхи России в Москве Андрей Бальжиров. Таким образом он отреагировал на новость о том, что Далай-лама XIV поцеловал мальчика и попросил его «пососать язык». По его словам, он был шокирован от услышанного.

У нас такой традиции нет, я, конечно, шокирован. В буддизме такое не практикуется, это его личная выходка. Это просто неэтично, тем более для такого человека, — сказал Бальжиров.

Инцидент произошел в индийском городе Дхарамсале в конце февраля, когда Далай-лама XIV приветствовал послушников, окончивших курсы. Один из мальчиков подошел к нему с просьбой обнять. Наставник поцеловал мальчика в губы, высунул язык и попросил его «пососать». Видео, распространившееся в соцсетях, вызвало негодование пользователей.