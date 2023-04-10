Мадянов осудил выставляющих напоказ предметы роскоши звезд РФ

Заслуженный артист России Роман Мадянов осудил некоторых российских звезд за демонстрацию предметов роскоши в период СВО. Свое мнение он высказал в беседе с «Аргументами и фактами».

«Зачем это делать? Это же пир во время чумы. Что ты здесь выкобениваешься своими стразами, авто, домами и квартирами? Сейчас очень-очень сложная ситуация. Поскромнее надо себя вести, не надо так отсвечивать», — сказал Мадянов.

Он выразил надежду, что этот «перекос» скоро пройдет. Мадянов признал, что «жизнь продолжается», но артистам необходимо осознавать, что «часть народа сейчас сидят в окопах, идут в атаку» и каждую секунду кто-то из них «может быть ранен или убит».

Также артист поделился, что сам внутренне изменился с начала СВО и его друзья стали «собранее». Он считает, что сейчас время, когда «расставляются точки над i» и лучшее, что все могут сделать «заниматься своим делом, лишний раз не выпячиваясь и показывая, что у них есть».