С приходом весны россияне стали массово выбрасывать шубы и дубленки. Как сообщает «360» со ссылкой на «Российского экологического оператора» (РЭО), чаще всего от них избавлялись жители Челябинской области, где сотрудники сортировочных комплексов извлекли более ста предметов верхней одежды из животных материалов.

Гендиректор РЭО Денис Буцаев назвал этот подход к старым шубам и дубленкам «удивительным», поскольку такие предметы гардероба можно сдать в комиссионные магазины, отдать на благотворительность или пустить на вторичное использование.

«В любом случае шубам не место на свалках», — заключил Буцаев.