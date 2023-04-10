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Россияне стали массово выбрасывать шубы и дубленки

С приходом весны россияне стали массово выбрасывать шубы и дубленки. Как сообщает «360» со ссылкой на «Российского экологического оператора» (РЭО), чаще всего от них избавлялись жители Челябинской области, где сотрудники сортировочных комплексов извлекли более ста предметов верхней одежды из животных материалов.

Россияне стали массово выбрасывать шубы и дубленки
© РИА Новости

Гендиректор РЭО Денис Буцаев назвал этот подход к старым шубам и дубленкам «удивительным», поскольку такие предметы гардероба можно сдать в комиссионные магазины, отдать на благотворительность или пустить на вторичное использование.

«В любом случае шубам не место на свалках», — заключил Буцаев.

В РЭО уже заявили, что разработают дорожную карту по мерам господдержки, направленную на создание в России инфраструктуры сбора и предприятий по глубокой утилизации текстиля. Кроме того, оператор собирается финансировать инвестпроекты по постройке объектов утилизации текстильных отходов на льготных условиях.

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