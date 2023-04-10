Россияне стали массово выбрасывать шубы и дубленки

«И это на самом деле удивительно, ведь такие изделия можно сдать в комиссионные магазины, получить за это скидку, либо отдать на благотворительность или пустить вещь на апсайклинг, вдохнув в нее вторую жизнь. В любом случае шубам не место на свалках, ведь согласно принципам экономики замкнутого цикла наиболее максимальное число вещей, превратившихся в отходы, должны обретать вторую жизнь», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.