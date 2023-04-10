Россияне стали массово выбрасывать шубы и дубленки
С приходом весны россияне стали массово выбрасывать шубы и дубленки. Об этом сообщает портал «360» со ссылкой на «Российского экологического оператора» (РЭО).
Эксперты РЭО заявили, что объемы отходов текстиля, в частности верхней одежды из меха, значительно выросли с приходом теплого сезона. Уточняется, что чаще всего от меховых шуб и кожаных дубленок избавлялись жители Челябинской области, где сотрудники сортировочных комплексов «Полигона ТБО» извлекли более ста предметов верхней одежды из материалов животного происхождения.
«И это на самом деле удивительно, ведь такие изделия можно сдать в комиссионные магазины, получить за это скидку, либо отдать на благотворительность или пустить вещь на апсайклинг, вдохнув в нее вторую жизнь. В любом случае шубам не место на свалках, ведь согласно принципам экономики замкнутого цикла наиболее максимальное число вещей, превратившихся в отходы, должны обретать вторую жизнь», — отметил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
В РЭО уже пообещали разработать дорожную карту по мерам государственной поддержки, направленную на создание в России инфраструктуры сбора и предприятий глубокой утилизации текстиля.
Ранее эксперт ресторанного бизнеса Артем Валиев заявил о росте популярности рюмочных в России.