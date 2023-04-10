Школьникам предложили платить за хорошую успеваемость

В России сочли необходимым начать перечислять российским школьникам деньги на «Пушкинскую карту» за хорошие оценки. С соответствующей инициативой депутат от партии «Новые люди» Анна Скрозникова обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину, передает РИА Новости.

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Она пояснила, что концепция указанного эксперимента может состоять в виде автоматической конвертации оценок «пять» за каждый школьный предмет из системы «Электронного журнала» по итогам четверти в финансовые средства.

Проведение эксперимента, как уточнила Скрозникова, представляется целесообразным в связи с положительным влиянием «Пушкинской карты» на культурное развитие молодых людей.

По ее словам, это повысит учебную успеваемость детей. Депутат Госдумы выступает за предоставление материального вознаграждения в виде зачисления средств на «Пушкинскую карту» для учеников старших классов.