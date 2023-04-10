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9 минут назад

Казанский стрелок Галявиев попросил суд не отправлять его в тюрьму

Никита Бородкин

Устроивший стрельбу в казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев попросил суд не включать в приговор отбывание части срока в тюрьме. Об этом сообщает РИА Новости.

Казанский стрелок Галявиев попросил суд не отправлять его в тюрьму
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее в ходе прений возглавляющий на процессе гособвинение прокурор Татарстана Илдус Нафиков попросил суд назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а после — в исправительной колонии особого режима.

«Прошу убрать из запрошенного приговора пять лет тюрьмы, так как у меня и так пожизненное. Тогда не имело смысла идти навстречу следствию. Прошу прощения у потерпевших», — заявил Галявиев.

Напомним, что 11 мая 2021 года Галявиев пришел в гимназию с оружием и открыл стрельбу по сотрудникам и учащимся, а после в коридоре возле одного из кабинетов подорвал самодельное взрывное устройство. В результате происшествия погибли семь детей и двое учителей, еще 24 человека пострадали.

Устроившему стрельбу в казанской гимназии запросили пожизненное заключение

Всего потерпевшими по делу признаны 667 человек, 143 из которых получили тяжкий вред здоровью. Заявлены гражданские иски на 48 миллионов рублей. Сам Галявиев признан вменяемым, в ходе следствия вину он признал полностью.

Общество,Ильназ Галявиев,Илдус Нафиков,
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