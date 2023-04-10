Казанский стрелок Галявиев попросил суд не отправлять его в тюрьму

Устроивший стрельбу в казанской гимназии № 175 Ильназ Галявиев попросил суд не включать в приговор отбывание части срока в тюрьме. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в ходе прений возглавляющий на процессе гособвинение прокурор Татарстана Илдус Нафиков попросил суд назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а после — в исправительной колонии особого режима.
«Прошу убрать из запрошенного приговора пять лет тюрьмы, так как у меня и так пожизненное. Тогда не имело смысла идти навстречу следствию. Прошу прощения у потерпевших», — заявил Галявиев.
Напомним, что 11 мая 2021 года Галявиев пришел в гимназию с оружием и открыл стрельбу по сотрудникам и учащимся, а после в коридоре возле одного из кабинетов подорвал самодельное взрывное устройство. В результате происшествия погибли семь детей и двое учителей, еще 24 человека пострадали.
Всего потерпевшими по делу признаны 667 человек, 143 из которых получили тяжкий вред здоровью. Заявлены гражданские иски на 48 миллионов рублей. Сам Галявиев признан вменяемым, в ходе следствия вину он признал полностью.