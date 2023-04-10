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34 минуты назад

Климатолог Семенов: подъем уровня мирового океана несет опасность для Бангладеша, Египта и части США

Ura.Ru

Повышение уровня мирового океана угрожает местности, где побережье является пологим. Также подъем уровня воды становится причиной появления больших волн, которые могут нести опасность для Бангладеша, Египта и южной части США. Об этом URA.RU рассказал научный руководитель Институт глобального климата и экологии, доктор физико-математических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, климатолог, член-корреспондент РАН Сергей Семенов.

Климатолог объяснил, каким регионам угрожает опасность при подъеме уровня мирового океана
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Это угрожает в первую очередь тем частям побережья, где берег чрезвычайно пологий. Там на единицу повышения уровня океана, море будет больше наступать на сушу. Это понятно из геометрических соображений. Кроме того, средний подъем уровня океана приводит к тому, что во время всяких волнений возникают более высокие волны. Это не хорошо для Бангладеша, Египта, Нового Орлеана (США). Города, которые расположены частично ниже уровня океана находятся в некоторой опасности, потому что дамбы не бесконечно надежны», — заявил Сергей Семенов.

Профессор подчеркнул, что повышение температуры мирового океана создает алгоритм событий, который продолжит увеличивать температурные значения воды.

«Когда температура поверхности океана повышается он хуже поглощает углекислый газ, поэтому здесь возникает обратная связь. Чем большего углекислого газа, тем больше температура. Чем выше температура, тем хуже поглощается углекислый газ океаном, и он больше накапливается в атмосфере», — предупредил климатолог.

Ранее климатологи из Национального управления океанических и атмосферных исследований (Noaa) США заявили, что в апреле 2023 года температура поверхности мирового океана достигла рекордного уровня в 21,1 градуса. Ученые добавили, что это скажется на шансах появления штормов и может привести к таянию ледников.

Общество,Сергей Семенов,РАН,
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