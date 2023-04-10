Климатолог объяснил, каким регионам угрожает опасность при подъеме уровня мирового океана

«Это угрожает в первую очередь тем частям побережья, где берег чрезвычайно пологий. Там на единицу повышения уровня океана, море будет больше наступать на сушу. Это понятно из геометрических соображений. Кроме того, средний подъем уровня океана приводит к тому, что во время всяких волнений возникают более высокие волны. Это не хорошо для Бангладеша, Египта, Нового Орлеана (США). Города, которые расположены частично ниже уровня океана находятся в некоторой опасности, потому что дамбы не бесконечно надежны», — заявил Сергей Семенов.