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17 минут назад

В аэропорту Надыма открыли барельеф Черномырдина

ТАССиещё 2

Торжественное открытие барельефа Виктора Черномырдина по случаю его 85-летнего юбилея, прошло в аэропорту ямальского города Надыма, названного именем этого государственного деятеля РФ. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ямало-Ненецком АО.

В аэропорту Надыма открыли барельеф Черномырдина
Фото:  Департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа Департамент транспорта и дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа

"В аэропорту Надыма торжественно открыли барельеф, посвященный Виктору Степановичу Черномырдину. Имя этого выдающегося политика присвоено воздушной гавани указом Владимира Путина. Сегодня Черномырдину исполнилось бы 85 лет. В церемонии принял участие его сын Андрей Викторович, ветераны нефтегазовой и авиационной отрасли Ямала", - говорится в сообщении.

На барельефе изображен портрет Виктора Черномырдина и его цитата: "Моя жизнь прошла в атмосфере нефти и газа". Как сообщил ТАСС создатель барельефа скульптор Виктор Мосиелев, на заднем плане портрета изображены нефтяные вышки.

"У него привычка была тянуть руки к лицу, при лепке я решил показать эту его неотъемлемую черту", - сказал Мосиелев.

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении аэропорту Надыма имени Виктора Черномырдина, соответствующий документ был опубликован 27 марта 2023 года на официальном интернет-портале правовой информации.

Уроженец Оренбургской области Черномырдин (1938-2010) занимал должности министра газовой промышленности СССР, первого главы "Газпрома", премьер-министра России (1993-1998), специального представителя президента РФ по урегулированию ситуации вокруг Союзной Республики Югославия (1999), посла России на Украине (2001-2009), а также советника президента РФ и спецпредставителя президента по вопросам экономического сотрудничества со странами СНГ.

Общество,Виктор Черномырдин,Владимир Путин,Газпром,
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