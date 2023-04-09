«Этот путь, конечно, был непростым. Есть много версий, предположений, как наших, так и зарубежных СМИ, я не стану их комментировать. Думаю, с большим основанием об этом мог бы сказать сам Артем, но человек он по разным причинам не склонный к публичности, и будет ли он об этом говорить, что и когда, я не знаю», — отметил глава региона.