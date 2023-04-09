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Губернатор Усс заявил о непростом пути бежавшего из Италии в Россию сына

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Красноярский губернатор Александр Усс заявил о непростом пути сбежавшего из-под домашнего ареста сына, бизнесмена Артема Усса, в Россию. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Этот путь, конечно, был непростым. Есть много версий, предположений, как наших, так и зарубежных СМИ, я не стану их комментировать. Думаю, с большим основанием об этом мог бы сказать сам Артем, но человек он по разным причинам не склонный к публичности, и будет ли он об этом говорить, что и когда, я не знаю», — отметил глава региона.

Усс поблагодарил всех причастных к возвращению его сына в Россию, а также отдельно упомянул президента страны Владимира Путина, назвав его человеком «с большим и открытым сердцем».

Итальянские СМИ: Уссу при побеге помогали семь человек

Предприниматель Артем Усс был задержан в Италии по запросу США 17 октября прошлого года. Ему и еще пятерым гражданам России было предъявлено обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег в результате продажи нефти, находящейся под санкциями компании PDVSA, для конечных российских и китайских потребителей. 23 марта Артем Усс сбежал из-под домашнего ареста, срезав электронный браслет.

Позже стало известно, что Интерпол объявил сбежавшего из-под ареста российского бизнесмена Артема Усса в розыск.

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