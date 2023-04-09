$79.50+0.1487.10+0.37

Названа причина смерти актера Александра Негребы

Актер и режиссер Александр Негреба предположительно скончался от рака легких, пишет портал «Ревизор.ru» со ссылкой на источники.

Названа причина смерти актера Александра Негребы
© РИА Новости

По данным портала, онкологическое заболевание было диагностировано у режиссера несколько лет назад. Все эти годы он пытался победить его.

Негреба скончался во сне, через две недели после того, как ушла из жизни его супруга Елена Копцева-Негреба.

Актер снимался в таких картинах как «Маленькая Вера» (в роли Виктора Маринина), «Вот такая история», «Неустановленное лицо» (Стас Северин), «В городе Сочи тёмные ночи», «Время собирать камни», «Застава Жилина».

Ранее сообщалось, что в аварии погибла актриса дубляжа Елена Шульман.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий