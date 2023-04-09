Названа причина смерти актера Александра Негребы

Актер и режиссер Александр Негреба предположительно скончался от рака легких, пишет портал «Ревизор.ru» со ссылкой на источники.

По данным портала, онкологическое заболевание было диагностировано у режиссера несколько лет назад. Все эти годы он пытался победить его.

Негреба скончался во сне, через две недели после того, как ушла из жизни его супруга Елена Копцева-Негреба.

Актер снимался в таких картинах как «Маленькая Вера» (в роли Виктора Маринина), «Вот такая история», «Неустановленное лицо» (Стас Северин), «В городе Сочи тёмные ночи», «Время собирать камни», «Застава Жилина».