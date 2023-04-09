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25 минут назад

Актриса Елена Шульман скончалась после наезда автобуса

Илья Родин

Актриса дубляжа Елена Шульман скончалась на 54-м году жизни. Об этом пишет «Комсомольская правда. Санкт-Петербург».

Актриса Елена Шульман скончалась после наезда автобуса
Фото: соцсетисоцсети

По данным канала, актрису сбил автобус на остановке. Обстоятельства гибели уточняются.

Шульман участвовала в дубляже порядка 700 фильмов, сериалов, мультфильмов. В частности, она озвучивала рыбку Дори из «В поисках Немо», Веспер Линд в «Казино Рояль» и Мэри Джейн в «Человеке-пауке» Сэма Рэйми.

Помимо этого, ее голосом говорят Бри Ван ДеКамп из «Отчаянных домохозяек», Анна Болейн из «Тюдоров», Лукреция («Спартак»). Она озвучивала жену Ватсона в сериале «Шерлок», принимала участие в работе над сериалами «Черное зеркало», «Звездный крейсер Галактика», «Контакт», «Управление гневом».

Также она являлась официальным голосом нескольких российских радиостанций.

Общество,Веспер Линд,Елена Шульман,Анна Болейн,Сэм Рэйми,
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