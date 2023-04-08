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28 минут назад

Рожденный на Украине артист Сергей Полунин назвал российских солдат супергероями

Российская Газетаиещё 1

Сергей Полунин, украинский, российский и сербский актер и артист балета, назвал наших солдат супергероями.

Полунин назвал российских солдат супергероями
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сергей, несмотря на молодость (Полунину всего 33 года) - легенда, в беседе с ведущей спецпроекта 5-tv.ru "ОтЛичная жизнь" перед концертом SHAMAN заявил, что испытывает "фантастическое состояние, когда видит русских воинов, которые, рискуя своими жизнями, готовы сражаться за Родину".

По мнению Сергея, быть солдатом - это призвание, ведь далеко не любой способен проявить силу и отвагу на передовой. Впрочем, говорит артист, лауреат премии Президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры, воином, всё же, может стать каждый, ибо это - "основа мужского состояния, это заложено в ДНК".

"Это для мужчины, мне кажется, - основное", - считает артист.

Полунин, несмотря на плотный график, приехал в "Крокус", специально чтобы поддержать SHAMAN на его юбилейном, сотом концерте, исполнив танец русского солдата под песню "Встанем".

Сергей Полунин родился 20 ноября 1989 года в Херсоне, Украинская ССР, СССР. Директор Театра оперы и балета Севастополя - с 5 декабря 2019 года. Как приглашенный солист работал в Королевском балете в Лондоне, в Баварском государственном балете. Среди экранных работ - "Убийство в "Восточном экспрессе" Браны, "Красный воробей" с Дженнифер Лоуренс, "Щелкунчик" Халлстрёма.

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В марте 2022 года Латвия запретила Сергею, в числе других деятелей культуры, въезд на свою территорию.

Общество,Сергей Полунин,Владимир Путин,
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