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32 минуты назад

СМИ: Никас Сафронов потребовал от Wildberries 10 млрд рублей

Илья Родин

Известный российский художник Никас Сафронов подал в суд на Wildberries. За несанкционированную продажу товаров с его рисунками и логотипом он потребовал от площадки 10 млрд рублей, пишет Telegram-канал Mash.

СМИ: Никас Сафронов потребовал от Wildberries 10 млрд рублей
Фото: ТАССТАСС

По данным канала, на маркетплейсе в настоящее время продаются пакеты с логотипом Сафронова, набор для вышивания крестиком «Никас», картина на дереве «Никас».

Журналисты полагают, что такая популярность должна скорее радовать художника, чем огорчать.

Минтруд пообещал разобраться в ситуации с Wildberries

Вместе с тем, Сафронов не давал продавцам официального разрешения использовать свои работы.

Общество,Никас Сафронов,Минтруд России,
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