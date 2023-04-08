СМИ: Никас Сафронов потребовал от Wildberries 10 млрд рублей

Известный российский художник Никас Сафронов подал в суд на Wildberries. За несанкционированную продажу товаров с его рисунками и логотипом он потребовал от площадки 10 млрд рублей, пишет Telegram-канал Mash.

Фото: ТАСС ТАСС

По данным канала, на маркетплейсе в настоящее время продаются пакеты с логотипом Сафронова, набор для вышивания крестиком «Никас», картина на дереве «Никас».

Журналисты полагают, что такая популярность должна скорее радовать художника, чем огорчать.