В России сократилось число зарегистрированных безработных

Число зарегистрированных безработных в России сократилось с начала 2023 года на 23 тысячи и сейчас составляет 541 тысячу человек. Об этом рассказала вице-премьер Татьяна Голикова , сообщается на сайте правительства.

Также в публикации отмечается, что число работников в простое сейчас составляет 32 тысячи человек, это на 51 тысячу меньше, чем в начале текущего года. Кроме того, на 37 тысяч снизилось число работающих неполное время, оно составляет 39 тысяч человек.