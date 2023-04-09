В «Современнике» подтвердили увольнение Лии Ахеджаковой

"Лия Ахеджакова уволилась из театра по собственному желанию, в связи с этим трудовые отношения с ней не могут быть продолжены", - сказали в пресс-службе.

30 марта Ахеджакова призналась, что еще 10 марта написала заявление об уходе из театра "Современник". При этом в самом театре не стали комментировать заявление народной артистки России. По словам Ахеджаковой, она написала заявление на увольнение по собственному желанию и планирует заняться гастрольной деятельностью.