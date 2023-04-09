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47 минут назад

В «Современнике» подтвердили увольнение Лии Ахеджаковой

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Народная артистка России Лия Ахеджакова уволилась из театра "Современник" по собственному желанию, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу театра.

В «Современнике» подтвердили увольнение Лии Ахеджаковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Лия Ахеджакова уволилась из театра по собственному желанию, в связи с этим трудовые отношения с ней не могут быть продолжены", - сказали в пресс-службе.

30 марта Ахеджакова призналась, что еще 10 марта написала заявление об уходе из театра "Современник". При этом в самом театре не стали комментировать заявление народной артистки России. По словам Ахеджаковой, она написала заявление на увольнение по собственному желанию и планирует заняться гастрольной деятельностью.

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Известно, что на данный момент из репертуара "Современника" исключены все спектакли с участием Ахеджаковой, а в регионах отменены антерпризные выступления актрисы.

Общество,Лия Ахеджакова,
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