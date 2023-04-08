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13 минут назад

Россияне остались без иностранных настольных игр

Илья Родин

Популярная настольная игра «Монополия» практически пропала с полок российских магазинов. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

Россияне остались без иностранных настольных игр
Фото: ТАССТАСС

По данным телеканала, это связано с уходом с российского рынка компании Hasbro, которой принадлежат права на эту настольную игру.

Уточняется, что продажи игровых комплектов оригинальной «Монополии» по-прежнему осуществляется на сайтах ряда маркетплейсов. Также возможно приобрести неофициальные версии, банкноты и карточки в которых отличаются более низким качеством.

Кроме того, в тематических магазинах практически закончились многие другие настольные игры от иностранных производителей. В частности, нет в продаже игр Uno, «Скрабл».

Вместе с тем, маркетплейс Ozon предлагает большое количество отечественных игр. В том числе, «Морской бой № 48», «Коварный лис» и «Спящие королевы».

Общество,
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