Россияне остались без иностранных настольных игр

Популярная настольная игра «Монополия» практически пропала с полок российских магазинов. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

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По данным телеканала, это связано с уходом с российского рынка компании Hasbro, которой принадлежат права на эту настольную игру.

Уточняется, что продажи игровых комплектов оригинальной «Монополии» по-прежнему осуществляется на сайтах ряда маркетплейсов. Также возможно приобрести неофициальные версии, банкноты и карточки в которых отличаются более низким качеством.

Кроме того, в тематических магазинах практически закончились многие другие настольные игры от иностранных производителей. В частности, нет в продаже игр Uno, «Скрабл».