Россияне остались без иностранных настольных игр

Популярная настольная игра «Монополия» практически пропала с полок российских магазинов. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.
По данным телеканала, это связано с уходом с российского рынка компании Hasbro, которой принадлежат права на эту настольную игру.
Уточняется, что продажи игровых комплектов оригинальной «Монополии» по-прежнему осуществляется на сайтах ряда маркетплейсов. Также возможно приобрести неофициальные версии, банкноты и карточки в которых отличаются более низким качеством.
Кроме того, в тематических магазинах практически закончились многие другие настольные игры от иностранных производителей. В частности, нет в продаже игр Uno, «Скрабл».
Вместе с тем, маркетплейс Ozon предлагает большое количество отечественных игр. В том числе, «Морской бой № 48», «Коварный лис» и «Спящие королевы».