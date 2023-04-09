В Петербурге умер актер Молодежного театра на Фонтанке Вадим Волков

Актера Молодежного театра на Фонтанке Вадима Волкова не стало в Петербурге. Ему было 59 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.
«Светлая память нашему товарищу. Спасибо, что он был с нами все эти годы. Приносим искренние соболезнования семье, родным и друзьям артиста», — написано в сообщении.
В Молодежном театре Волков сыграл 12 ролей, в том числе в постановках «Севильский цирюльник», «Жозефина и Наполеон» и «Школа налогоплательщиков». «Артист работал вне амплуа, используя все отпущенные его таланту краски — от лирических до комических», — говорится в некрологе.
До службы в Молодежном театре на Фонтанке Вадим Волков работал в Театре имени Ленинского комсомола, который сейчас называется Балтийский дом, «Формальном театре» и других. Он также снялся в порядка 30 фильмах и сериалах, среди которых «Аутсайдер», «Тест на беременность 2», «Бездна», «Крепкие орешки» и др.