В Петербурге умер актер Молодежного театра на Фонтанке Вадим Волков

Актера Молодежного театра на Фонтанке Вадима Волкова не стало в Петербурге. Ему было 59 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

«Светлая память нашему товарищу. Спасибо, что он был с нами все эти годы. Приносим искренние соболезнования семье, родным и друзьям артиста», — написано в сообщении.

В Молодежном театре Волков сыграл 12 ролей, в том числе в постановках «Севильский цирюльник», «Жозефина и Наполеон» и «Школа налогоплательщиков». «Артист работал вне амплуа, используя все отпущенные его таланту краски — от лирических до комических», — говорится в некрологе.