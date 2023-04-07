Аркадия Бабченко признали иноагентом

"А. А. Бабченко осуществлял сбор средств в поддержку ВСУ, распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике. Проживает за пределами Российской Федерации", - говорится в сообщении.