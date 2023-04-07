Аркадия Бабченко признали иноагентом

Минюст РФ включил в реестр иноагентов российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства.
"А. А. Бабченко осуществлял сбор средств в поддержку ВСУ, распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике. Проживает за пределами Российской Федерации", - говорится в сообщении.
В реестр также внесено ООО "Хроникер", учрежденное иноагентом Владимиром Рувинским.