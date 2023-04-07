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21 минуту назад

Аркадия Бабченко признали иноагентом

ТАСС

Минюст РФ включил в реестр иноагентов российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом в пятницу сообщается на сайте ведомства.

Аркадия Бабченко признали иноагентом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"А. А. Бабченко осуществлял сбор средств в поддержку ВСУ, распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике. Проживает за пределами Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В реестр также внесено ООО "Хроникер", учрежденное иноагентом Владимиром Рувинским.

Общество,Аркадий Бабченко,Минюст России,
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