Соседка Эммы Малининой обвинила ее в сговоре с МЧС

Соседка жены Александра Малинина нажаловалась в полицию, обвинив ее в сговоре с МЧС. Об этом пишет Телеграм-канал 112.

Жительница соседней квартиры певца Александра Малинина, Ирина Г., обратилась в полицию с жалобой на жену знаменитого соседа и сотрудников МЧС. Женщина беспокоится за свою жизнь, считая, что в случае пожара она не сможет эвакуироваться из-за двухэтажной жилплощади Малининых.

По словам Ирины, супруга певца Эмма Малинина состоит в сговоре с пожарными, благодаря чему забрала себе один из технических коридоров в подъезде. Это может создать серьезные проблемы при эвакуации, т.к. в случае возникновения пожара, выйти на крышу можно только через него.