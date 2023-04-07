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1 час назад

Соседка Эммы Малининой обвинила ее в сговоре с МЧС

Елена Прошина

Соседка жены Александра Малинина нажаловалась в полицию, обвинив ее в сговоре с МЧС. Об этом пишет Телеграм-канал 112.

Соседка Эммы Малининой обвинила ее в сговоре с МЧС
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Жительница соседней квартиры певца Александра Малинина, Ирина Г., обратилась в полицию с жалобой на жену знаменитого соседа и сотрудников МЧС. Женщина беспокоится за свою жизнь, считая, что в случае пожара она не сможет эвакуироваться из-за двухэтажной жилплощади Малининых.

По словам Ирины, супруга певца Эмма Малинина состоит в сговоре с пожарными, благодаря чему забрала себе один из технических коридоров в подъезде. Это может создать серьезные проблемы при эвакуации, т.к. в случае возникновения пожара, выйти на крышу можно только через него.

Соседка убеждена, что сотрудники МЧС намеренно не замечают нарушений и отсутствие одного из эвакуационных выходов. В связи с этим правоохранительные органы начали проверку в отношении сотрудников надзорного ведомства по факту возможного злоупотребления должностными полномочиями.

Общество,Эмма Малинина,Александр Малинин,
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