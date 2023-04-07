Квартиру Горького в Санкт-Петербурге выставили на аукцион

Квартира в Санкт-Петербурге, в которой жил писатель Максим Горький, выставлена на торги. Об этом говорится на сайте аукционного дома «Литфонд».

Фото: T.me/radiogovoritmsk T.me/radiogovoritmsk

Шестикомнатная квартира площадью 212 квадратных метров находится на шестом этаже дома 23А на Кронверкском проспекте.

В данный момент она принадлежащий частному лицу, лот выставлен на продажу по начальной цене в 75 миллионов рублей.

«Квартира расположена в доходном доме 1912 года постройки (дом жены сенатора Е.К. Барсовой), выполненном в стиле «северный модерн». Фасад асимметричен, два эркера разной формы расположены на разных уровнях», — отмечается в описании недвижимости.

Писатель жил в этой квартире в период с 1914 по 1917 годы. В его доме бывали политические деятели Владимир Ленин, Анатолий Луначарский, Феликс Дзержинский, певец Федор Шаляпин, писатели Иван Бунин и Александр Куприн.