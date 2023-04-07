Квартиру Горького в Санкт-Петербурге выставили на аукцион

Квартира в Санкт-Петербурге, в которой жил писатель Максим Горький, выставлена на торги. Об этом говорится на сайте аукционного дома «Литфонд».
Шестикомнатная квартира площадью 212 квадратных метров находится на шестом этаже дома 23А на Кронверкском проспекте.
В данный момент она принадлежащий частному лицу, лот выставлен на продажу по начальной цене в 75 миллионов рублей.
«Квартира расположена в доходном доме 1912 года постройки (дом жены сенатора Е.К. Барсовой), выполненном в стиле «северный модерн». Фасад асимметричен, два эркера разной формы расположены на разных уровнях», — отмечается в описании недвижимости.
Писатель жил в этой квартире в период с 1914 по 1917 годы. В его доме бывали политические деятели Владимир Ленин, Анатолий Луначарский, Феликс Дзержинский, певец Федор Шаляпин, писатели Иван Бунин и Александр Куприн.
Ранее британский аукционный дом Historics Auctioners выставил на торги принадлежавший королеве Великобритании Елизавете II автомобиль Jaguar X-Typе Estate. При этом на аукционе Tattersalls в Ньюмаркете были проданы 14 скакунов Елизаветы II. По итогам аукциона средняя стоимость каждой лошади составила 75 тыс. фунтов стерлингов. Всего за них было выручено 1,075 млн фунтов.