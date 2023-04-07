Анастасия Стоцкая не вышла на сцену театра из-за болезни

Певица и актриса Анастасия Стоцкая сообщила в Instagram о проблемах со здоровьем. Стоцкая призналась, что заболела. Актриса была вынуждена пропустить участие в мюзикле "Ничего не бойся, я с тобой" из-за спектакля. Ей очень жаль, что она не смогла выступить на спектакле.

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Артистка сообщила, что гастроли оказались для нее физически и эмоционально сложными.