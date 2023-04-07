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Анастасия Стоцкая не вышла на сцену театра из-за болезни

Певица и актриса Анастасия Стоцкая сообщила в Instagram о проблемах со здоровьем. Стоцкая призналась, что заболела. Актриса была вынуждена пропустить участие в мюзикле "Ничего не бойся, я с тобой" из-за спектакля. Ей очень жаль, что она не смогла выступить на спектакле.

Анастасия Стоцкая не вышла на сцену театра из-за болезни
© 100tskaya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) (организация запрещена в России)

Артистка сообщила, что гастроли оказались для нее физически и эмоционально сложными.

Сюжет мюзикла "Ничего не бойся, я с тобой" разворачивается в Ленинграде 80-х годов и рассказывает романтическую историю любви. В нем сыграли Антон Лобан, Артемий Соколов-Савостьянов, Алексей Фалько, Олег Савцов, Никита Смольянинов, Владислав Ташбулатов, Юлия Ива, Арина Постникова, Юлия Довганишина, Дмитрий Федоров. Режиссер-постановщик Михаил Миронов.

Ранее стало известно, что Стоцкая официально развелась с мужем Сергеем Абгаряном через четыре года после расставания. Расторжение брака произошло без раздела совместно нажитого имущества. Стоцкая и Абгарян были в браке 10 лет. В их союзе родились сын Александр и дочь Вера. Бывшие супруги продолжают общаться и воспитывают детей.

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