Артистов российского театра «НитьЯ» депортировали из Эстонии, так как они представляли «угрозу национальной безопасности», сообщает портал Delfi.

Организатор гастролей театра «НитьЯ» в Европе Александр Мельник рассказал, что вечером 5 апреля артистов театра забрали в полицию, после чего депортировали в Россию без права въезда в Шенгенскую зону в течение трех лет.

«Мы получили сообщения от культурных центров о разрыве соглашений об аренде, несмотря на распроданные залы. Ночью артистов депортировали из Эстонии, расценив их деятельность как угрозу национальной безопасности», — поделился Мельник.