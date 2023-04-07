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Delfi: артистов российского театра "НитьЯ" депортировали из Эстонии

Артистов российского театра «НитьЯ» депортировали из Эстонии, так как они представляли «угрозу национальной безопасности», сообщает портал Delfi.

Артистов российского театра "НитьЯ" депортировали из Эстонии
© РИА Новости

Организатор гастролей театра «НитьЯ» в Европе Александр Мельник рассказал, что вечером 5 апреля артистов театра забрали в полицию, после чего депортировали в Россию без права въезда в Шенгенскую зону в течение трех лет.

«Мы получили сообщения от культурных центров о разрыве соглашений об аренде, несмотря на распроданные залы. Ночью артистов депортировали из Эстонии, расценив их деятельность как угрозу национальной безопасности», — поделился Мельник.

Он добавил, что с ним не связывались ни министерство культуры, ни министерство внутренних дел.

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