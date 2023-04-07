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Работодатели обратят внимание на россиян старше 50 лет

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Российские работодатели в этом году будут активно обращать внимание на соискателей старше 50 лет, пообещала директор центра карьеры корпорации «Синергия», HR-стратег Анна Рудакова. Ее слова приводит РИА Новости.

Работодатели обратят внимание на россиян старше 50 лет
© globallookpress.com

Специалист обратила внимание, что таких кандидатов больше на рынке, они более охотно, чем молодежь, идут в рабочие профессии и склонны следовать правилам, что является значимым в ряде отраслей.

Рудакова пояснила, что на всплеск внимания в адрес возрастных соискателей оказали влияние отъезд мигрантов, пандемия коронавируса, частичная мобилизация и отъезд за границу части трудоспособного населения.

Эксперт также отметила резкий приток кандидатов старше 50 лет на рынок труда в 2023 году, их доля увеличилась с пяти до 17 процентов. Кроме того, по ее словам, молодежь претендует на высокую зарплату в 100-300 тысяч рублей, однако более 90 процентов работодателей не могут этого предложить.

«Зато люди, которым по 50 лет более лояльны к рынку... Они уже не стремятся хватать звезды с неба. Им главное иметь работу и в целом ощущать некое спокойствие», — сказала Рудакова.

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