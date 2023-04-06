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14 минут назад

Актриса Валентина Туманова скончалась в возрасте 91 года

Газета.Ru

Советская и российская актриса Валентина Туманова умерла на 92-м году жизни. Об этом сообщает Российский академический Молодежный театр (РАМТ) в своем Telegram-канале.

Актриса Валентина Туманова скончалась в возрасте 91 года
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«4 апреля ушла из жизни актриса Валентина Алексеевна Туманова», — указывается в публикации.

В сообщении отмечается, что она проработала в РАМТ (ранее именовался ЦДТ. — «Газета.Ru») порядка 16 лет, в период с 1955 по 1971 годы.

В пресс-службе театра указали, что прощание с артисткой пройдет 7 апреля в 10:00 по адресу: м. Лефортово, Госпитальная площадь, д.2, корп. 27 (при ГКБ 29). Похороны состоятся на Хованском кладбище.

Туманова прославилась своими ролями в постановках «Борис Годунов», «Питер Пэн», «Снежная королева», «Том Сойер», «Хижина дяди Тома». Она также снялась в кинофильмах «Карлик Нос», «Роща памяти» и успела поработать на радио, озвучивая мультфильмы.

Общество,Питер Пэн,Том Сойер,Борис Годунов,
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