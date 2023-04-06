Актриса Валентина Туманова скончалась в возрасте 91 года

Советская и российская актриса Валентина Туманова умерла на 92-м году жизни. Об этом сообщает Российский академический Молодежный театр (РАМТ) в своем Telegram-канале.

«4 апреля ушла из жизни актриса Валентина Алексеевна Туманова», — указывается в публикации.

В сообщении отмечается, что она проработала в РАМТ (ранее именовался ЦДТ. — «Газета.Ru») порядка 16 лет, в период с 1955 по 1971 годы.

В пресс-службе театра указали, что прощание с артисткой пройдет 7 апреля в 10:00 по адресу: м. Лефортово, Госпитальная площадь, д.2, корп. 27 (при ГКБ 29). Похороны состоятся на Хованском кладбище.