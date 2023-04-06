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52 минуты назад

Умерла актриса Валентина Туманова

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Актриса Валентина Туманова скончалась на 92-м году жизни.

Умерла актриса Валентина Туманова
Фото: Главная редакция программ для детей и юношества ЦТГлавная редакция программ для детей и юношества ЦТ

Об этом сообщает Российский академический Молодёжный театр (РАМТ) в своём Telegram.

«4 апреля ушла из жизни актриса Валентина Алексеевна Туманова, служившая в ЦДТ с 1955 по 1971 год и сыгравшая здесь множество прекрасных ролей, в том числе первого Тома Сойера в истории нашего театра», — говорится в заявлении.

Прощание с актрисой состоится 7 апреля в 10:00 по адресу: Госпитальная площадь, д. 2, корп. 27 (при ГКБ 29), а отпевание начнётся в 10:30 в церкви Вознесения Словущего на территории больницы. Туманову похоронят на Хованском кладбище.

Ранее сообщалось, что на 73-м году жизни скончался актёр театра «Модерн», заслуженный артист России Владимир Левашёв.

Общество,Владимир Левашев,Том Сойер,
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