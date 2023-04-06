Умерла актриса Валентина Туманова

«4 апреля ушла из жизни актриса Валентина Алексеевна Туманова, служившая в ЦДТ с 1955 по 1971 год и сыгравшая здесь множество прекрасных ролей, в том числе первого Тома Сойера в истории нашего театра», — говорится в заявлении.