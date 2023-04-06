Умерла актриса Валентина Туманова

Актриса Валентина Туманова скончалась на 92-м году жизни.
Об этом сообщает Российский академический Молодёжный театр (РАМТ) в своём Telegram.
«4 апреля ушла из жизни актриса Валентина Алексеевна Туманова, служившая в ЦДТ с 1955 по 1971 год и сыгравшая здесь множество прекрасных ролей, в том числе первого Тома Сойера в истории нашего театра», — говорится в заявлении.
Прощание с актрисой состоится 7 апреля в 10:00 по адресу: Госпитальная площадь, д. 2, корп. 27 (при ГКБ 29), а отпевание начнётся в 10:30 в церкви Вознесения Словущего на территории больницы. Туманову похоронят на Хованском кладбище.
Ранее сообщалось, что на 73-м году жизни скончался актёр театра «Модерн», заслуженный артист России Владимир Левашёв.