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Эдвард Бил разводится с женой

Блогер Эдуард Биль, более известный как Эдвард Бил, подал на развод с женой Дианой. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Эдвард Бил разводится с женой
© РИА Новости

Иск о расторжении брака между супругами зарегистрирован в одном из московских судов. Его рассмотрение назначено на следующую неделю.

Это уже не первый раз, когда пара решает расстаться. Как рассказывал сам Бил, в 2017 году Диана сама подавала на развод, но тогда супруги решили остаться вместе. В 2021 году заявление на развод подал Эдвард. В то время супруга была на 7 месяце беременности. Но и тогда расставание не состоялось.

Тогда же блогер признавался, что много раз изменял жене. Однако, по его словам, он хоть и был с другими, но не душой, «не по-настоящему». Бил также признался, что Диана знала про измены.

Напомним, Эдвард Бил прославился в 2021 году после серьезного ДТП на Садовом кольце. В аварии пострадала сотрудница Госдумы Мария Артемова. Суд признал блогера виновным и приговорил к году и двум месяцам лишения свободы.

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