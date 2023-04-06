Эдвард Бил разводится с женой

Блогер Эдуард Биль, более известный как Эдвард Бил, подал на развод с женой Дианой. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Иск о расторжении брака между супругами зарегистрирован в одном из московских судов. Его рассмотрение назначено на следующую неделю.

Это уже не первый раз, когда пара решает расстаться. Как рассказывал сам Бил, в 2017 году Диана сама подавала на развод, но тогда супруги решили остаться вместе. В 2021 году заявление на развод подал Эдвард. В то время супруга была на 7 месяце беременности. Но и тогда расставание не состоялось.

Тогда же блогер признавался, что много раз изменял жене. Однако, по его словам, он хоть и был с другими, но не душой, «не по-настоящему». Бил также признался, что Диана знала про измены.