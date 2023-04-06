Вернувшийся из тюрьмы США Ярошенко рассказал о новой работе

Летчик Константин Ярошенко, вернувшийся в Россию после 12 лет в американской тюрьме, получил должность заместителя гендиректора аэропорта Жуковский. Об этом сообщает ТАСС.

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Ярошенко рассказал, что отвечает за взаимодействие аэропорта с государственными контролирующими органами.

Также Ярошенко вошел в состав Общественной палаты (ОП) РФ. Он заявил, что будет заниматься в ОП вопросами, связанными с авиацией и помощью соотечественникам за рубежом.

«Сейчас СВО — это наш очень серьезный вопрос, победу мы должны одержать. Есть, конечно, много проблем, я буду пытаться сделать все для нашей скорейшей победы. <...> Сейчас, может, будем реанимировать нашу авиационную промышленность», — подчеркнул он.

Ярошенко, занимавшийся авиаперевозками в африканских странах, был арестован в Либерии 28 мая 2010 года, затем был вывезен в США. Это стало первым случаем, когда американские спецслужбы арестовали на территории третьей страны российского гражданина.

Американский суд в сентябре 2011 года приговорил летчика к 20 годам тюрьмы, обвинив его в попытке контрабанды четырех тонн кокаина, предназначенного для продажи в США. Ярошенко настаивает на своей полной невиновности и утверждает, что дело против него сфабриковано.