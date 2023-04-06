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19 минут назад

Сочинский нацпарк закрыл большую часть объектов для туристов

Никита Бородкин

Большинство экскурсионных объектов Сочинского национального парка закрыты для туристов на неопределенный срок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Сочинский нацпарк закрыл большую часть объектов для туристов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Приостановка работы касается лишь тех объектов, которые обслуживались агентами на основании договоров. Преимущественно они обеспечивали на территории объектов нацпарка отдых в зонах экскурсионных маршрутов — всего их более 150.

Как отметил директор учреждения Андрей Бородин, впервые за последние 15 лет началась работа по расторжению агентских договоров, участники которых использовали зоны не по назначению. Он подчеркнул, что соглашения парк собирается расторгать через суд. При этом добросовестные бизнесмены продолжат работать по новым правилам.

Бородин также отметил, что в новой системе станут более экологичными — без хаотичной застройки, прилавков и кафе.

Общество,Андрей Бородин,
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