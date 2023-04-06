Сочинский нацпарк закрыл большую часть объектов для туристов

Большинство экскурсионных объектов Сочинского национального парка закрыты для туристов на неопределенный срок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу учреждения.

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Приостановка работы касается лишь тех объектов, которые обслуживались агентами на основании договоров. Преимущественно они обеспечивали на территории объектов нацпарка отдых в зонах экскурсионных маршрутов — всего их более 150.

Как отметил директор учреждения Андрей Бородин, впервые за последние 15 лет началась работа по расторжению агентских договоров, участники которых использовали зоны не по назначению. Он подчеркнул, что соглашения парк собирается расторгать через суд. При этом добросовестные бизнесмены продолжат работать по новым правилам.