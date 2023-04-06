СПЧ выступил за создание банка данных ДНК участников спецоперации

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) выступает за создание банка данных ДНК военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом сообщает в четверг Telegram-канал совета.
"Нужно проводить забор биоматериала и создать банк данных. Это необходимый момент, который изначально был упущен. Надо, чтобы служба по забору и транспортировке была готова", - сказала руководитель рабочей группы СПЧ по вопросам СВО Юлия Белехова, слова которой приводит Telegram-канал.
Она также сообщила, что группа совместно с Минздравом и Минобороны занимается вопросами размещения бойцов в госпиталях с учетом места жительства их родственников, прорабатываются вопросы, касающиеся социальных паспортов семей участников СВО, а также тема финансовой поддержки, необходимой семьям пропавших без вести военнослужащих.
СПЧ также выступает за расширение круга лиц, которым должна бесплатно оказываться юридическая помощь.
"Ее должны получать семьи участников СВО. Это не только консультации и написание обращений в ведомства, а также и сопровождение", - сказала Белехова.