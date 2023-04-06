СПЧ выступил за создание банка данных ДНК участников спецоперации

"Нужно проводить забор биоматериала и создать банк данных. Это необходимый момент, который изначально был упущен. Надо, чтобы служба по забору и транспортировке была готова", - сказала руководитель рабочей группы СПЧ по вопросам СВО Юлия Белехова, слова которой приводит Telegram-канал.