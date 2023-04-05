Конюхов заявил о желании установить новый мировой рекорд

Российский путешественник Федор Конюхов собирается пролететь на воздушном шаре пять тысяч километров, чтобы установить новый мировой рекорд. О своем желании он заявил в пресс-центре международной медиагруппы «Россия сегодня», его слова приводит РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Конюхов сообщил, что хочет совершить полет на летательном аппарате от города Кировска Мурманской области до Чукотского полуострова. По словам, путешественника, американцы планируют побить его предыдущий рекорд.

«Мы хотим сейчас [пролететь на воздушном шаре] пять тысяч километров, чтобы не дать [побить рекорд], — пояснил он. — Из Кировска на шаре "Фосагро" долететь до Чукотки и закрыть эту тему».