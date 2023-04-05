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43 минуты назад

Конюхов заявил о желании установить новый мировой рекорд

Lenta.ru

Российский путешественник Федор Конюхов собирается пролететь на воздушном шаре пять тысяч километров, чтобы установить новый мировой рекорд. О своем желании он заявил в пресс-центре международной медиагруппы «Россия сегодня», его слова приводит РИА Новости.

Конюхов заявил о желании установить новый мировой рекорд
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Конюхов сообщил, что хочет совершить полет на летательном аппарате от города Кировска Мурманской области до Чукотского полуострова. По словам, путешественника, американцы планируют побить его предыдущий рекорд.

«Мы хотим сейчас [пролететь на воздушном шаре] пять тысяч километров, чтобы не дать [побить рекорд], — пояснил он. — Из Кировска на шаре "Фосагро" долететь до Чукотки и закрыть эту тему».

Ранее Федор Конюхов и президент Федерации воздухоплавательного спорта России Иван Меняйло завершили полет на воздушном шаре, отправившись из Кировска Мурманской области и приземлившись в Хатанге Красноярского края. Путешественники установили мировой рекорд по дальности беспосадочного перелета на летательном аппарате: они преодолели 2540 километров, что на 174 километра превышает результат, который в 1994 году показал японский пилот Мичио Канда.

Общество,Иван Меняйло,Федор Конюхов,Фосагро,
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