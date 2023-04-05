Байкал защитят от пластиковой посуды

По словам члена Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Николая Будуева, на Байкале доля пластика растет, буквально в полтора раза за каждые два года. Доля туристов также идет вверх, поэтому инициатива сводится к тому, чтобы совсем запретить такие пакеты и посуду на территории озера. «Мы все с вами помним время, когда пластиковые пакеты люди хранили, стирали, ценили и берегли. Пластик в нашу жизнь вошел недавно, и какие последствия для будущего поколения, мы пока не понимаем, — отметил он. — Процентов 70 на Байкале мусора — это пакеты и посуда».