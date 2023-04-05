Байкал защитят от пластиковой посуды

В центральной и буферной экологических зонах Байкальской природной территории хотят запретить реализацию пакетов, сумок, мешков одноразового применения из полимерных и комбинированных материалов, а также посуды, столовых приборов и иных товаров одноразового применения. Такой законопроект прошел первое чтение на пленарном заседании Госдумы 5 марта.
Документ также предусматривает возможность «отказа от права собственности» на отходы, образовавшиеся в результате использования указанных товаров, только в местах накопления твердых коммунальных отходов.
По словам члена Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Николая Будуева, на Байкале доля пластика растет, буквально в полтора раза за каждые два года. Доля туристов также идет вверх, поэтому инициатива сводится к тому, чтобы совсем запретить такие пакеты и посуду на территории озера. «Мы все с вами помним время, когда пластиковые пакеты люди хранили, стирали, ценили и берегли. Пластик в нашу жизнь вошел недавно, и какие последствия для будущего поколения, мы пока не понимаем, — отметил он. — Процентов 70 на Байкале мусора — это пакеты и посуда».
Будуев также напомнил, что 24 ноября 2022 года был принят закон о запрете продажи на Байкале моющих средств, содержащих фосфор, поскольку вещество образует токсические вещества.
Первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев уверен, что благодаря инициативе будет положительный результат.
«Он основывается на международном опыте, и мы потом этот опыт сумеем распространить на всю страну, вопрос уже перезревший. Туристов много, не стоит забывать о местном населении», — сказал Валуев.
Требования законопроекта предлагается вводить поэтапно: с 1 марта 2023 года — для центральной экологической зоны Байкальской природной территории и с 1 марта 2024 года — для буферной экологической зоны Байкальской природной территории. Даты вступления указанных требований в силу обусловлены началом периода максимальной антропогенной нагрузки в связи с увеличением туристического потока к берегам озера.