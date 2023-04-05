Инфекционист дал совет, как не заразиться новым клещевым вирусом Хасеки

Исследователи научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора обнаружили в России новый вирус Хасеки, передающийся через укус клеща. Пока вакцины нет, от инфекции необходимо защищаться другими способами. Подробнее об этом рассказал в беседе с «ФедералПресс» инфекционист Николай Малышев.

«Могут быть разные заболевания от укуса клеща – их надо профилактировать. А профилактика одна – правильно одеваться при выходе в места, где могут водиться насекомые. Надо себя предохранять от укусов клещей», – высказался врач.

Малышев также напомнил, что еще есть клещевой боррелез – от него также нет прививки. При укусе надо обязательно обращаться в больницу, не нужно заниматься самолечением.

В Роспотребнадзоре поделились, что впервые вирус Хасеки был обнаружен во Владивостоке в больше 11 лет назад. Тогда медики зарегистрировали зараженных, которых беспокоили лихорадка, боль в горле, проблемы с дыханием. Анализы на все известные вирусы у пациентов были отрицательными.

В настоящее время у ученых «Вектора» получилось идентифицировать новую инфекцию. Они проанализировали старые образцы сыворотки больных после укусов кровососущих во Владивостоке, а также взрослые особи клещей и образцы сыворотки новосибирских пациентов. Специалисты выяснили, что новый вирус близок к переносимой членистоногими инфекции Bole 4, ранее обнаруженной в Азиатском, Европейском, Африканском и Карибском регионах. Оба патогена могут быть классифицированы как представители нового рода внутри семейства флавивирусов.