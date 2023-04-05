Главный итог 2022 года: западные санкции не смогли изолировать Рунет

Как изменилась доменная отрасль, насколько сегодня устойчив Рунет и востребованы ли кириллические домены в зоне РФ. Об этом в эксклюзивном интервью "РГ" рассказал директор Координационного центра .RU/.РФ Андрей Воробьев.

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Как изменилось мировое доменное пространство за последний год? И какова сейчас роль российской организации, сохраняется ли у нас возможность влиять на глобальные процессы?

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Андрей Воробьев: Доменное пространство, в целом, растет, но, конечно, менее заметными темпами, чем несколько лет назад. На конец 2022 года во всех доменных зонах было зарегистрировано 350,4 млн доменов, что на 2,6% больше, чем годом ранее.

Что касается российских доменных зон, то по итогам прошлого года домен .RU незначительно сократился, а домен .РФ, напротив, подрос. Однако уже в феврале 2023 года зона .RU выросла почти на 20 тыс., а .РФ - на 4633 домена, и домен .RU вошел в тройку лидеров по темпам роста среди национальных доменов. Всего же, на сегодняшний день в зоне .RU насчитывается около 5 млн, а в зоне .РФ - более 685 тыс. доменных имен.

Несмотря на все сложности, связанные с санкционным давлением, мы продолжаем работать в международных и региональных отраслевых организациях и принимаем активное участие в профильных международных мероприятиях, таких как недавняя конференция ICANN 76 в Мексике.

Андрей Воробьев: Интернет-сообщество занимает по отношению к нашей регистратуре взвешенную позицию, и мы продолжаем сотрудничество с национальными регистратурами других стран, с международными и региональными отраслевыми организациями по разным направлениям. В свете событий последнего года мы стали гораздо активнее работать с регистратурами азиатских и тихоокеанских стран (APTLD), как в рамках сотрудничества, заданного общим направлением внешней политики нашей страны, так и в связи с тем, что доменная индустрия этого региона проходит схожий с нами путь, в том числе, активно развивая домены на национальных языках.

В 2022 году была заметная проблема с отказом в сотрудничестве и даже разделегировании доменов международными сервисами, такими как GoDaddy.

Андрей Воробьев: Как и большая часть санкций, отказ международных сервисов в работе с российскими клиентам носил, скорее, публичный характер - за исключением украинских регистраторов, которые полностью отказались от работы с российскими национальными доменами, что и повлияло на снижение числа доменных имен в зонах .RU. Но в целом санкции на развитие доменной отрасли критического влияния не оказали. Что же касается конкретного примера, то часть пострадавших клиентов GoDaddy смогла перенести домены к российским регистраторам, а часть зарегистрировала новые.

Но была еще и очень громкая история с сертификатами безопасности.

Андрей Воробьев: Эта проблема коснулась нескольких сотен крупных компаний, но в целом в 2022 году международные удостоверяющие центры как выдавали российским клиентам, в среднем, по 130 тысяч сертификатов в день, так и выдают. Однако если до февраля 2022 года сертификаты российским доменам выдавали примерно 10 крупнейших УЦ по всему миру, то сейчас тот же объем сосредоточился в трех.

При этом Минцифры сработало очень быстро - был создан отечественный удостоверяющий центр, а на сегодняшний день полноценно функционируют уже несколько отечественных УЦ.

Стабилизировалась ли сейчас ситуация, удалось ли локализовать все необходимые для управления доменами функции и сервисы?

Андрей Воробьев: Ситуация оставалась стабильной все это время, однако, безусловно, мы находимся в готовности к ее ухудшению. Создан дублирующий реестр доменных имен и полностью автономная система DNS-серверов, а также были проведены учения по действиям в условиях отключения нашей страны от глобального интернета - и Рунет показал высокую устойчивость в любых ситуациях. Однако и мы, и международное интернет-сообщество против фрагментации сети и выступаем за глобальный единый интернет как площадку международных коммуникаций, учитывающую интересы и культуру всех стран.

Что сейчас происходит с кириллическими доменами? Есть ощущение, что хайп немного схлынул.

Андрей Воробьев: Домен .РФ был и остается крупнейшим кириллическим и вторым по размеру IDN-доменом в мире. Несмотря на все сложности прошлого года, эта доменная зона показала положительную динамику - за 2022 год он вырос на 0,2%. Все больше пользователей, особенно в регионах, переходят на кириллические домены в зоне .РФ, так как их удобнее использовать в рекламе, а кроме того, в этой доменной зоне больше свободных коротких доменов, чем в зоне .RU.

Какие основные вызовы сегодня стоят перед рынком доменов? И российским и международным.

Андрей Воробьев: Пожалуй, главная проблема, которая стоит перед всем интернетом - это кибербезопасность. И для доменной индустрии это борьба с фишингом, то есть использованием поддельных сайтов и доменных имен, имитирующих другие сайты, для кражи персональных данных и средств пользователей.

Мы активно боремся с фишинговыми ресурсами и достигли определенных успехов - зоны .RU и .РФ являются мировыми лидерами по скорости блокировки фишинговых доменов, которые разделегируются, в среднем, в течение 25,5 часов. В этом нам помогает наш институт компетентных организаций - 12 наделенных Координационным центром специальными полномочиями как общественных и государственных организаций, так и компаний-экспертов в сфере информационной безопасности, собирающих и обрабатывающих информацию об ИБ-инцидентах и жалобы пользователей. Только в прошлом году компетентные организации направили около 16 тыс. обращений к российским регистраторам (всего их аккредитовано 133), по итогам рассмотрения которых было заблокировано 15,5 тыс. вредоносных доменов.

Число фишинговых атак продолжает расти - с начала года было обработано 5203 обращения, что почти в три раза больше, чем за январь-февраль 2022 года. При этом 98% поступивших обращений были связаны с фишинговыми ресурсами. Для борьбы с этой проблемой мы готовимся использовать новые методы - например, проходящую сейчас согласование норму, включающую подтверждение паспортных данных администратора домена через "Госуслуги". Ее введение должно существенно снизить активность мошенников в российских национальных доменах.

Второй важный вызов - это правовые коллизии, которые касаются как доменных имен в отдельности, так и интернета в целом, и возникают в силу диссонанса между существующим законодательством и развитием технологий - правовая основа просто не успевает меняться. Мы активно работаем с юридическим сообществом по направлениям гармонизации отношений доменных имен и торговых марок, рассмотрения доменных споров, а также такому довольно болезненному до сих вопросу как признание домена активом и определение его стоимости.

С точки зрения развития российского и мирового доменных рынков, главный вызов, стоящий и перед нами, и перед любой регистратурой доменов - смена парадигмы использования интернета: переход пользователей от посещения большого числа сайтов к жизни внутри экосистем социальных сетей и маркетплейсов, который приводит к снижению темпов роста доменных зон во всем мире.

Одной из тем предстоящего Российского форума по управлению интернетом (RIGF) будет подготовка Глобального цифрового договора. Насколько он сегодня актуален? И возможно ли в принципе принятие глобального документа в условиях довольно жесткой, подчас демонстративной разделенности мира?

Андрей Воробьев: Именно сейчас Глобальный цифровой договор особенно актуален. Интернет задумывался как свободное пространство, однако сегодня мы пришли к тому, что интересы государств не всегда учитываются, и это вызывает попытки обособления сегментов сети, для которых у большинства стран есть и технические, и правовые возможности.

При этом попытки разделить сеть могут иметь тяжелейшие последствия как для самого интернета, так и для экономик всех стран и цивилизации в целом, поскольку роль, которую он занимает в нашей жизни, трудно переоценить. Интернет-сообщество понимает, что нужно решать эту проблему скорейшим образом, и цифровой договор - путь к тому, чтобы интересы государств и культур учитывались при регулировании сети. Поэтому даже в тяжелой политической ситуации работа над Глобальным цифровым договором не прекращается. Тем более, что на пороге стоят уже следующие проблемы - например, регулирование деятельности транснациональных интернет-корпораций, часть которых уже фактически доросла до уровня государств, а также регулирование чисто цифровых общественных и коммерческих объединений, таких как, например, децентрализованные автономные организации (ДАО).

Какие еще вопросы будут обсуждаться на форуме?