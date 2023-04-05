Книги на русском языке передали школьной библиотеке в Херсонской области

Воронеж передал гуманитарную помощь жителям Херсонской области. Основную часть груза составили книги на русском языке, первую партию книг получила библиотека в Геническе, сообщили ТАСС в среду в региональном отделении партии "Единая Россия".
"Гуманитарный груз от воронежцев, куда вошли книги на русском языке, медикаменты, детские вещи и многое другое, прибыл в региональное отделение "Единой России" в Херсонской области. Волонтеры встретили его в Геническе. Основная часть груза - книги на русском языке", - говорится в сообщении с уточнением, что первая партия книг передана в библиотеку школы №3 Геническа.
По словам директора школы №3 Ольги Карпенко, потребность в книгах на русском языке обусловлена переходом школ региона на российскую систему образования.
"Как для директора школы для меня главное, чтобы дети читали. <…> Потребность в настоящее время в том, что не хватает учебников, так как ученики добавляются и, когда было открытие школы, нам дали мало комплектов", - добавила она.
Оставшуюся часть литературы передадут в сельские, районные, городские и школьные библиотеки Херсонской области.
"Теперь мы сможем пополнять книжные фонды школьных и сельских библиотек в Херсонской области и даже детские сады литературой на русском языке. И все остальные вещи, которые привезли в регион от воронежцев, тоже передадим нуждающимся", - отметил депутат Госдумы, секретарь регионального отделения "Единой России", курирующий гуманитарную миссию партии в регионе, Игорь Кастюкевич.
Также в Херсонскую область отправили детскую одежду для эвакуированных из дома малютки в Херсоне, добавили в партии.