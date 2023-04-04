Вузам предложат на выбор три учебника "Основ российской государственности"

"Да, [разрабатываются] три учебных пособия. Вуз всегда будет оставаться пространством, где свобода приветствуется, поэтому будет [предложено] не одно учебное пособие. И вузам будет предоставлен выбор, возможность использовать тот или иной вариант. <…> [Пособия будут готовы] к 1 сентября 2023 года", - сказал Полосин во время визита в Уральский федеральный университет, где проходит конференция "Основы российской государственности".