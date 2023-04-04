Вузам предложат на выбор три учебника "Основ российской государственности"

Не менее трех учебных пособий по "Основам российской государственности" на выбор будет предложено вузам для работы по курсу. Об этом сообщил во вторник ТАСС научный руководитель проекта "ДНК России" Андрей Полосин.
Ранее он сообщал, что курс, посвященный основам российской государственности, запустят для первокурсников во всех российских вузах в 2023 году.
"Да, [разрабатываются] три учебных пособия. Вуз всегда будет оставаться пространством, где свобода приветствуется, поэтому будет [предложено] не одно учебное пособие. И вузам будет предоставлен выбор, возможность использовать тот или иной вариант. <…> [Пособия будут готовы] к 1 сентября 2023 года", - сказал Полосин во время визита в Уральский федеральный университет, где проходит конференция "Основы российской государственности".