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1 час назад

Володин раскритиковал систему ЕГЭ

Мария Иванова

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что систему ЕГЭ «продолжают защищать и хвалить», но в ней есть изъяны. Об этом сообщает РИА Новости.

Одной из проблем Володин назвал выбор большинством выпускников ЕГЭ по обществознанию.

«<…> Почему выбирают <…> ? Да потому что легче всего сдавать. Но только с этим обществознанием никто не пойдет на инженерную специальность», — отметил спикер Думы.

Для сдачи ЕГЭ по физике требуется приложить усилия и многим это не удалось, подчеркнул Володин.

«А сдавая обществознание, получили хорошие отметки. И поэтому тот, кто даже хотел пойти на инженерные дисциплины, учитывая, что физику не сдал, выбрал другой путь», — заключил он.

Ранее учителя, опрошенные «Ура.ру», заявили, что в будущем ЕГЭ могут отменить. Глава Всероссийского фонда образования Сергей Комков допустил, что в ближайшие годы многие вузы начнут учитывать результаты ЕГЭ формально.

Путин обозначил свою позицию по вопросу отмены ЕГЭ

По словам Комкова, несколько ректоров сообщили ему, что начинают вводить вступительные экзамены, так как «вузам надоело принимать людей с высочайшими баллами ЕГЭ, которые ничего не знают при этом».

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