Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что систему ЕГЭ «продолжают защищать и хвалить», но в ней есть изъяны. Об этом сообщает РИА Новости.

Одной из проблем Володин назвал выбор большинством выпускников ЕГЭ по обществознанию.

«<…> Почему выбирают <…> ? Да потому что легче всего сдавать. Но только с этим обществознанием никто не пойдет на инженерную специальность», — отметил спикер Думы.

Для сдачи ЕГЭ по физике требуется приложить усилия и многим это не удалось, подчеркнул Володин.

«А сдавая обществознание, получили хорошие отметки. И поэтому тот, кто даже хотел пойти на инженерные дисциплины, учитывая, что физику не сдал, выбрал другой путь», — заключил он.

Ранее учителя, опрошенные «Ура.ру», заявили, что в будущем ЕГЭ могут отменить. Глава Всероссийского фонда образования Сергей Комков допустил, что в ближайшие годы многие вузы начнут учитывать результаты ЕГЭ формально.