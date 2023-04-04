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31 минуту назад

В Госдуме хотят ввести полный запрет вейпов

Алиса Селезнёва

Депутаты нижней палаты парламента планируют подготовить поправки о полном запрете вейпов в России, а не ограничить их продажу для несовершеннолетних. Об этом заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

«На Совете Государственной Думы 3 апреля [спикер] Вячеслав Володин призвал депутатов остаться на позиции полного запрета вейпов в России. Принято решение Совета», — заявил Хамзаев.

Он подчеркнул, что соответствующие поправки могут быть внесены в правительственные законопроекты ко второму чтению.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к премьер-министру Михаилу Мишутину с предложением запретить вейпы в России. По словам Володина, парламентарии считают, что детей «нужно спасать». Глава правительства пообещал рассмотреть эту инициативу.

Чем опасны вейп, кальян и сигареты

В свою очередь СМИ сообщали о встрече глав комитетов Госдумы, посвященной охране здоровья и теме запрета вейпов. Спикер Госдумы Вячеслав Володин тогда поручил внести предложения о возможном запрете, Роспотребнадзор поддержал инициативу. При этом маркетплейс Wildberries с 7 февраля уже ввел запрета на продажу безникотиновых вейпов и курительных смесей.

Общество,Политика,Видео,Султан Хамзаев,Вячеслав Володин,Роспотребнадзор,Госдума,
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