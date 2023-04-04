Депутаты нижней палаты парламента планируют подготовить поправки о полном запрете вейпов в России, а не ограничить их продажу для несовершеннолетних. Об этом заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев.

«На Совете Государственной Думы 3 апреля [спикер] Вячеслав Володин призвал депутатов остаться на позиции полного запрета вейпов в России. Принято решение Совета», — заявил Хамзаев.

Он подчеркнул, что соответствующие поправки могут быть внесены в правительственные законопроекты ко второму чтению.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к премьер-министру Михаилу Мишутину с предложением запретить вейпы в России. По словам Володина, парламентарии считают, что детей «нужно спасать». Глава правительства пообещал рассмотреть эту инициативу.