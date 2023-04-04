Школьное пособие по цифровой гигиене создадут в РФ
В России планируется создать пособие по цифровой гигиене для школьников. Об этом сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов в рамках пресс-конференции, приуроченной к Международному дню Интернета.
«Просвещение в области цифровой гигиены нужно. Мы, в частности, встроили такой блок в курс ОБЖ. И сейчас делаем пособие с издательством «Просвещение», - сказал Ашманов.
Он добавил, что в Интернете нет базовой безопасности, но ее необходимо обеспечить.