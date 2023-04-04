Россияне поделились мнением, нужно ли отменять ЕГЭ

Жители Челябинска поделились мнением о необходимости единого госэкзамена. Многие из респондентов «ФедералПресс» назвали ключевые причины для отмены экзамена. Некоторые заявили, что альтернативы пока не существует. Подробности – в рубрике «Глас народа».

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«Тестирование – лишь один из элементов оценки знаний. Его нельзя возводить в абсолют. Должна быть комплексная оценка. Нельзя все доводить до крайности», – заявил «ФедералПресс» преподаватель одного из вузов Челябинска.

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Многие горожане не поддерживают эту систему. Например, одной из причин считают то, что экзамен в виде теста легче списать.

Одним из главных минусов для респондентов является психоэмоциональное напряжение школьников.

Так, девушка-студентка вспомнила свое состояние на экзамене: «Когда я сдавала ЕГЭ, я волновалась. Не нужно так давить на детей».

Еще один опрошенный студент добавил, что система неплохая, но он бы внес коррективы: «Я бы дал больше возможности для пересдачи. Я думал, что у меня есть только одна попытка. Если я не сдам, то пойду в армию».

Одной из ключевых особенностей ЕГЭ челябинцы выделили разноплановость школьных программ и различия качества образования. При этом задания на экзамене одинаковые. Соответственно, приходится нанимать репетиторов. Например, одна из опрошенных «ФедералПресс» заявила, что без частных занятий она бы не написала на высокий балл. И добавила, что многое зависит от школы.

Многие из респондентов предположили, что если бы были единые учебники и программы, проблем стало бы заметно меньше.

Представители молодого поколения выступили за систему школ в СССР, когда выпускники сдавали экзамены по билетам и в вузе. Однако признают, что ЕГЭ гораздо структурированнее. Вероятно, за счет их однотипности.

Два молодых человека, учащихся колледжа, уверяют, что система ЕГЭ – лучшая. Альтернатив ей пока не придумали. А вступительные экзамены, как в СССР, их не устраивают. Старшее поколение вспоминает, что данная система была придумана для борьбы с коррупцией.