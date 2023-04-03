Минпросвещения РФ: ЕГЭ-2023 пройдет без изменений

Никаких изменений в едином государственном экзамене в 2023 году не будет. Об этом сообщила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова. Ее слова приводятся на странице Минпросвещения РФ в «ВКонтакте».

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«ЕГЭ-2023 никаких изменений не будет», — сказала Решетникова.

При этом некоторые нововведения все же ожидаются. Они коснутся содержательной части и будут незначительны. Преподавателей и выпускников ознакомили с ними еще до сентября, говорится в посте.