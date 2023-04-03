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55 минут назад

Минпросвещения РФ: ЕГЭ-2023 пройдет без изменений

Елена Прошина

Никаких изменений в едином государственном экзамене в 2023 году не будет. Об этом сообщила директор Федерального института педагогических измерений Оксана Решетникова. Ее слова приводятся на странице Минпросвещения РФ в «ВКонтакте».

Минпросвещения РФ: ЕГЭ-2023 пройдет без изменений
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«ЕГЭ-2023 никаких изменений не будет», — сказала Решетникова.

При этом некоторые нововведения все же ожидаются. Они коснутся содержательной части и будут незначительны. Преподавателей и выпускников ознакомили с ними еще до сентября, говорится в посте.

Ранее в Госдуме предлагали ввести особый порядок ЕГЭ и ОГЭ в ряде регионов России.

Общество,Оксана Решетникова,Минпросвещения России,Госдума,
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