$76.45+0.1482.39-0.75
25 минут назад

Популярный российский блогер рассказал о работе с Соловьевым

Lenta.ru

Популярный российский блогер Стас Васильев, также известный как «Ай, как просто!», рассказал о сотрудничестве с каналом «Соловьев LIVE», на котором он ведет авторскую передачу с середины марта. В интервью журналисту Карену Адамяну он назвал телеведущего Владимира Соловьева демократом за то, что тот решил работать с блогером, несмотря на критику Васильева в его адрес. Видео опубликовано на YouTube.

Популярный российский блогер рассказал о работе с Соловьевым
Фото: Evgeny Philippov / Globallookpress.comEvgeny Philippov / Globallookpress.com

Блогер отметил, что много критиковал Соловьева, однако все равно получил предложение о сотрудничестве. «Смотри, какой большой показатель: Владимир Рудольфович обо мне знает. Он знает, что я негативно отношусь к его суждениям и прочему. Но тем не менее они посовещались и решили, что мне (...) сделают предложение. (...) Соловьев, видишь, он такой, реально демократ, получается, он за плюрализм мнений», — сказал Васильев.

По его словам, ведущий также планирует предложить сотрудничество блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву и блогеру Дмитрию Пучкову, известному как Гоблин, чьи каналы также заблокировал YouTube.

Васильев добавил, что был готов к тому, что его решение работать с Соловьевым подвергнут критике. В то же время он подчеркнул, что готов работать с любой площадкой для того, чтобы доносить свою точку зрения. В частности, как сообщил блогер, он начал работать с телеканалом RT. Он также уточнил, что остается убежденным социалистом.

C 12 марта на канале «Соловьев LIVE» еженедельно выходит программа Васильева под названием «Стас LIVE». В передаче блогер высказывается об актуальных событиях общественно-политического характера и обсуждает их со спикерами.

В декабре YouTube удалил все каналы Васильева, включая основной. Спустя несколько месяцев он заявил, что будет вынужден завершить карьеру блогера из-за серьезных трудностей с продвижением и заработком на других площадках.

Общество,Дмитрий Пучков,Карен Адамян,Артемий Лебедев,Владимир Соловьев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий