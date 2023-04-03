Более половины городов в РФ признали благоприятными для жителей

Более половины городов РФ , участвующих в индексе городской среды, создали благоприятные условия для жителей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе пресс-конференции в ТАСС в понедельник.

Индекс качества городской среды за 2022 год подготовили Минстрой России и ДОМ.РФ на основании 36 параметров. В нем участвуют все 1 117 российских городов. Впервые индекс был представлен в 2019 году. Вместе с мониторингом качества городской среды он является одним из аналитических методов национального проекта "Жилье и городская среда".