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21 минуту назад

Впервые более половины городов в России признали благоприятными для жителей

ТАССиещё 1

Более половины городов РФ, участвующих в индексе городской среды, создали благоприятные условия для жителей. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в ходе пресс-конференции в ТАСС в понедельник.

Более половины городов в РФ признали благоприятными для жителей
Фото: ТАССТАСС

Индекс качества городской среды за 2022 год подготовили Минстрой России и ДОМ.РФ на основании 36 параметров. В нем участвуют все 1 117 российских городов. Впервые индекс был представлен в 2019 году. Вместе с мониторингом качества городской среды он является одним из аналитических методов национального проекта "Жилье и городская среда".

"Когда мы начинали, у нас было 262 с небольшим города с благоприятной (городской средой - прим. ТАСС), то по итогам 2022 года 603 города имеют качественную городскую среду. Это больше половины из 1 117 городов", - сказал Хуснуллин.

Общество,Марат Хуснуллин,Госстрой России,
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