Кто такой Владлен Татарский, погибший при взрыве в Петербурге военкор?

Военкор Владлен Татарский погиб в результате взрыва в Санкт-Петербурге. Чем был известен журналист и писатель, и почему именно ему передали начиненную взрывчаткой статуэтку, разбирался «Рамблер».

Фото: Страница Владлена Татарского в социальной сети "Вконтакте Страница Владлена Татарского в социальной сети "Вконтакте

2 апреля в кафе «Стрит-бар» на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел взрыв, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. По последней информации, пострадали более 30 человек, находившиеся в кафе. 10 из них находятся в тяжелом состоянии. Национальный антитеррористический комитет заявил о том, что теракт был спланирован украинскими спецслужбами.

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Кто такой Владлен Татарский?

Настоящее имя Владлена Татарского - Максим Фомин. Он родился 25 апреля 1982 года в Макеевке и после окончания школы работал на шахте.

Ему только-только исполнилось 32 года, когда летом 2014-го он начал боевой путь под командованием подполковника в отставке, знаменитого в регионе Игоря Безлера, командира «Народного ополчения Донбасса» в Горловке. Татарский участвовал в боевых действиях с позывным Профессор, напоминает «Комсомольская правда».

После преобразования ополчения в народную милицию (НМ) и до конца 2014 года служил в разведроте четвертой бригады НМ ЛНР. Весной 2015 года попал в батальон «Восток», в составе которого провоевал год. В 2017 году заключил контракт с НМ ЛНР. Служил в батальонной разведке, пишет «Коммерсант».

Страница Владлена Татарского в социальной сети "Вконтакте

В 2019 году Максим Фомин создал группу «Терриконы Донбасса» и начал вести личный блог в своем Telegram-канале, который был назвал «Владлен Татарский». Псевдоним военкор выбрал в честь героя романа Виктора Пелевина «Generation «П»». В нем Фомин публиковал боевые сводки, свидетельства очевидцев или хорошо осведомленных о происходящем людей.

Канал быстро стал популярным, сейчас на него подписано более 570 человек.

Также он написал две книги: «Война» и автобиографическое повествование «Бег». После начала спецоперации на Украине военкор снова приехал в Донбасс.

30 сентября 2022 года Владлен Татарский присутствовал на церемонии подписания Владимиром Путиным указа о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожья.

Взрыв в кафе в Санкт-Петербурге

По одной из версий, источником взрыва, который оборвал жизнь Татарского, стала статуэтка, которую военкору подарили во время творческого вечера. Очевидцы рассказали, что статуэтку ему вручила девушка, заявив, что сделала ее сама.

Очевидец Алиса Смотрова отметила, что одна из гостий заведения сначала взяла микрофон, чтобы задать вопрос военному корреспонденту, а затем попросила слово еще раз. Девушка сказала, что ее зовут Анастасия и раньше она уже встречалась с Татарским, подарив ему открытку. Теперь же она хочет передать ему скульптуру, пишут «Известия».

«Говорит: она у меня на входе. Сходила за коробкой этой, принесла и ему отдала. Он говорит ей: «Подойдите сюда». А она: «Ой, я стесняюсь». Села подальше к окну, на кресло. Дальше достали скульптуру. Это была просто голова в каске, золотая», — рассказала Смотрова.

По ее словам, взрыв прозвучал, когда все находящиеся в кафе обсуждали подарок.

По информации «Царьграда», сославшегося на очевидцев, девушка, которая представилась художницей, донесла коробку до импровизированной сцены, откуда выступал военкор, и отдала ее одному из организаторов. Бюст извлекли, поставили на маленький столик.

Первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук выразил уверенность, что преступление готовилось непосредственно против Татарского.

«И, судя по всему, те, кто организовывал теракт, предполагали более сложную систему проверки. Потому была проработана детальная легенда, и этот «подарок» был оставлен в гардеробной вместе с вещами: на всякий случай, чтобы не засветиться, если будет проверка на входе непосредственно в зал», - пояснил Пинчук.

Уголовное дело об убийстве общеопасным способом расследует центральный аппарат Следственного комитета (СК) РФ. МВД России объявило в розыск Дарью Трепову. После задержания она сообщила, что «ее подставили».

По информации Telegram-канала «Shot», у девушки были куплены билеты на самолет. Однако источник канала предполагает, что это был лишь отвлекающий маневр — в аэропорт она так и не приехала.