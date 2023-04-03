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Московский риелтор раскрыл схему обмана при покупке дешевого жилья

Схему обмана при покупке дешевого жилья в Москве раскрыл в беседе с «Мослентой» столичный риэлтор Евгений Коноплев. Эксперт предупредил о продаже разделенных трехкомнатных квартир под видом студий.

Московский риелтор раскрыл схему обмана при покупке дешевого жилья
© globallookpress.com

«На рынке процветает бизнес по выкупу трехкомнатных квартир на первых этажах и их преобразованию в четыре отдельных студии с длинным общим коридором. К сожалению, это пока еще распространенная схема», — сказал специалист по недвижимости.

По словам Коноплева, в таком случае неопытные покупатели в погоне за самым дешевым жильем рискуют купить не периметр и кадастровый номер, а долю от целой квартиры. В таких десятиметровых объектах может быть как свой мини-санузел с душевой кабиной и унитазом, так и общий. Но в каждой студии устанавливается раковина и плита. Такие переделки незаконны. Сначала новые собственники получают от жилищно-коммунальной инспекции предписание на возвращение недвижимости в исходный видр, а через полгода, если требования не выполнены, выписываются штрафы.

Ранее риелторы назвали молодым семьям лучшие районы старой Москвы для покупки квартиры.

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