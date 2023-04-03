$76.45+0.1482.39-0.75
25 минут назад

Муж Треповой заявил, что не имеет отношения к взрыву, при котором погиб военкор Татарский

RT на русском

Член Либертарианской партии России Дмитрий Рылов заявил, что не имеет никакого отношения к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге, при котором погиб военкор Владлен Татарский и в причастности к которому подозревается его жена Дарья Трепова. Взрыв произошёл в воскресенье, 2 апреля. В результате, по последним данным, пострадали 32 человека.

Муж Треповой заявил, что не имеет отношения к взрыву в кафе Петербурга
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Дарья никогда не была членом нашей партии. По нашим данным, она также никогда не была сторонницей Либертарианской партии. Член ЛПР Дмитрий Рылов уже длительное время находится за границей и, по его словам, не имеет никакого отношения к предполагаемым действиям Дарьи и не был осведомлён о них», — цитирует РИА Новости сообщение партии.

Ранее RT выяснил, что супруг Дарьи Треповой скрывается за границей от частичной мобилизации.

Как стало известно, Рылов вместе с Треповой был на антивоенном митинге 25 февраля прошлого года, где их задержали на девять и десять суток. Сама Трепова — также сторонница оппозиционных движений и участница «умного голосования».

3 апреля МВД и СК сообщили о задержании Треповой. Как заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко, сотрудники правоохранительных органов установят мотивы девушки. ФАН сообщает, что для этого проведут необходимые следственные действия. Также будет решаться вопрос об избрании Треповой меры пресечения.

Общество,Владлен Татарский,Дмитрий Рылов,Светлана Петренко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий