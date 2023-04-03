Муж Треповой заявил, что не имеет отношения к взрыву в кафе Петербурга

«Дарья никогда не была членом нашей партии. По нашим данным, она также никогда не была сторонницей Либертарианской партии. Член ЛПР Дмитрий Рылов уже длительное время находится за границей и, по его словам, не имеет никакого отношения к предполагаемым действиям Дарьи и не был осведомлён о них», — цитирует РИА Новости сообщение партии.