$76.45+0.1482.39-0.75
13 минут назад

Минздрав заявил об отсутствии дефицита лекарств в России

ТАССиещё 1

Дефицит лекарств по действующим веществам в РФ отсутствует, несмотря на уход некоторых торговых наименований. Об этом в понедельник сообщил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.

Минздрав заявил об отсутствии дефицита лекарств в России
Фото: ТАССТАСС

"С первых дней совместно с Минпромторгом, руководством правительства России мы обеспечили инвентаризацию в режиме реального времени жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и сегодня мы можем констатировать, что дефицит по международным непатентованным названиям, несмотря на уход отдельных торговых наименований, в РФ отсутствует", - сказал он на совещании в Совете Федерации.

Глаголев отметил, что отечественное здравоохранение столкнулось с вызовами со стороны западных стран, однако им не удалось кардинально нарушить текущее состояние лекарственного обеспечения, а также его развитие.

Общество,Сергей Глаголев,Минпромторг,Совет Федерации,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий