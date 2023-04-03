Минздрав заявил об отсутствии дефицита лекарств в России

"С первых дней совместно с Минпромторгом, руководством правительства России мы обеспечили инвентаризацию в режиме реального времени жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и сегодня мы можем констатировать, что дефицит по международным непатентованным названиям, несмотря на уход отдельных торговых наименований, в РФ отсутствует", - сказал он на совещании в Совете Федерации.