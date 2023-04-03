Минздрав заявил об отсутствии дефицита лекарств в России

Дефицит лекарств по действующим веществам в РФ отсутствует, несмотря на уход некоторых торговых наименований. Об этом в понедельник сообщил заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.
"С первых дней совместно с Минпромторгом, руководством правительства России мы обеспечили инвентаризацию в режиме реального времени жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, и сегодня мы можем констатировать, что дефицит по международным непатентованным названиям, несмотря на уход отдельных торговых наименований, в РФ отсутствует", - сказал он на совещании в Совете Федерации.
Глаголев отметил, что отечественное здравоохранение столкнулось с вызовами со стороны западных стран, однако им не удалось кардинально нарушить текущее состояние лекарственного обеспечения, а также его развитие.