Назван процент готовых вернуться на родину россиян

Более 60 процентов работающих за границей россиян готовы в ближайшее время вернуться на родину. Об этом говорят данные совместного исследования рекрутиногового портала HeadHunter и экспертов консалтинговой компании «Яков и Партнеры», имеющегося в распоряжении «Ленты.ру».

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В опросе приняли участие более 7000 соискателей и более 220 российских компаний. Среди основных причин для возвращения в Россию респонденты называли личные обстоятельства, лучшие карьерные возможности и благоприятный экономический прогноз в целом по стране. Партнер «Яков и Партнеры» и соавтор отчета Елена Кузнецова считает, что при сохранении тенденций уже в ближайшие пару лет можно ожидать смены направления миграционного потока 2022 года.

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Около 40 процентов опрошенных выразили готовность к переезду по России при условии увеличения заработной платы. Самыми желанными направлениями оказались Москва, куда готова отправиться половина соискателей, а также Санкт-Петербург и Южный федеральный округ.

При этом число тех, кто согласен покинуть страну ради карьеры, выросло до 58 процентов (против 47 процентов в 2020 году), но только 6 процентов из них предпринимают для переезда активные действия. Среди наиболее предпочтительных стран чаще других называли США и Канаду, ОАЭ при этом не вошли в топ-10 зарубежных направлений для соискателей.

Авторы исследования отмечают, что в России наметился тренд на поворот рынка труда в сторону соискателей. Более 70 процентов опрошенных трудоустроились менее чем за два месяца, а около половины заявили, что готовы находиться в поиске работы дольше этого срока для получения оптимального предложения. Главный эксперт HeadHunter по рынку труда Наталья Данина отмечает, что в условиях, когда финансовая компенсация занимает первое место среди приоритетов кандидатов, работодателям снова приходится конкурировать за ценные кадры, в первую очередь, размером заработной платы.

Кузнецова также отметила, что российские соискатели показали очень высокий уровень активности. 38 процентов готовы стать самозанятыми, а 97 процентов опрошенных согласны переквалифицироваться, чтобы сохранить конкурентоспособность на рынке труда. Это говорит о том, что люди взяли на себя ответственность за собственное трудоустройство и перестали надеяться на долгосрочный наем как единственный вариант гарантии стабильности, добавила она.